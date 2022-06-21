الفيفا تمنح المغرب شرف احتضان ورشتين عالميتين لتطوير كرة القدم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، المغرب لاحتضان ورشتين لتطوير كرة القدم هواة والشباب اللتين تُنظم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة إلى غاية 24 يونيو 2022.

و خلال افتتاح أشغال الورشتين رحب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخبراء الإتحاد الدولي لكرة القدم المشاركين في هذا الملتقى​ الذي يهدف إلى تطوير كرة القدم القاعدية والاهتمام بها وصقل المواهب الشابة.

و أوضح فوزي لقجع، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبنت استراتيجية هامة لتطوير كرة القدم المغربية تتمثل في الاهتمام بالتكوين بمختلف تجلياته، مبرزا دور المراكز الجهوية التي أنشأتها الجامعة في الرفع من مستوى العناصر الشابة إناثا وذكورا، مؤكدا أن تصور العام للجامعة لتطوير كرة القدم يدخل ضمن استراتيجية عمل تشاركية مع جميع الشركاء من ضمنهم خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه نوه ستيفن مارتينز، المدير التقني التقني للاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتجهيزات والبنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب، مما جعل الفيفا تختاره لتنظيم هاتين الورشتين.

و أكد المسؤول التقني للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومعها الإدارة التقنية الوطنية، تقومان بعمل كبير لتطوير اللعبة سواء من حيث صقل المواهب الشابة أو الاهتمام بالفئات التي تمارس بشكل هاو أو ما يصطلح عليه بالكرة الجماهيرية.

و أبرز ستيفن مارتينز، أن الإتحاد الدولي لكرة القدم يمد يده للجميع لتطوير للعبة الشعبية في العالم، علما أن هاتين الورشتين يشارك فيها 53 خبيرا دوليا.

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