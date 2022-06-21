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لاستقبال مغاربة العالم.. “الأطوروت” توقف أشغال الطرق

2022-06-21 / 12:50
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هبة بريس

استعدادا لاستقبال مغاربة العالم، أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار انها ستوقف أشغال الصيانة والتحديث على مستوى شبكة الطرق السيارة، ابتداءا من يوم الخميس 30 يونيو 2022.

ويهدف هذا القرار، الى الحفاظ على الجودة المثلى لخدماتها ولسلامة مستعملي الطرق السيارة، واستعدادًا للذروة المتوقعة في حركة السير بمناسبة عودة مغاربة العالم، وكذا عطلة عيد الأضحى الذي سيتم الاحتفال به هذه السنة في شهر يوليوز.

وسيستثني هذا التوقيف أشغال توسيع المقطعين التاليين:

– الطريق السيار المداري للدار البيضاء، المقطع بين محطة الأداء تيط مليل الى مفرق ليساسفة

– والطريق السيار الدار البيضاء – برشيد من مفترق سيدي معروف إلى بدال بوسكورة

وتجدر الإشارة الى ان هاذين المشروعين سيتم تنفيذهما دون تحويل حركة السير خلال هذه الفترة. كما عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى تعزيز علامات التشوير المؤقتة في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير.

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تعليق واحد

  1. مغاربة العالم يطالبون فقط بخطوط جوية بين المدن الاروبية وورزازات على الاقل خط بين نانت الفرنسية وورزازات لأننا نعاني نحن مغاربة العالم المنتمون للجنوب الشرقي نعاني مع طريق تشكا رجاءا نطالب بخط نانت ورزازات

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