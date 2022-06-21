ظهر كنيزك في البداية ..بقايا صاروخ صيني تمر فوق سماء شمال المغرب ومواطنون يوثقون المشهد
هبة بريس - متابعة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لحظة إصطدام بقايا “جسم غريب ” بالغلاف الجوي في حوالي الساعة 23.32 من يوم الثلاثاء 21 يونيو ، إبتداء من جهة جزر الكناري في إتجاه البحر الأبيض المتوسط شرقا ، حيث شوهد في العديد من المناطق بشمال المغرب وجنوب إسبانيا و البرتغال .
وتناسلت في البداية فرضيات حول طبيعة “الجسم الغريب ” الذي يشبه شظايا نيازك تحدث شرارات وتوهجا مباشرة بعد احتكاكها بالغلاف الجوي ، ليتبين بعدها أن الأمر يتعلق ببقايا صاروخ صيني يحمل اسم ” ChangZheng 2F”.
ونشرت مواقع متخصصة في أخبار الفلك معطيات بخصوص ظروف تفكك الصاروخ الصيني والاحداثيات الجغرافية التي حددت كمواقع لتساقط بقايا شظايا الصاروخ .
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هناك خطأ في تاريخ المشاهدة: لا زلنا لم نصل الساعة 23 و32 دقيقة من يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022.