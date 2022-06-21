ظهر كنيزك في البداية ..بقايا صاروخ صيني تمر فوق سماء شمال المغرب ومواطنون يوثقون المشهد

2022-06-21 / 12:29
0
هبة بريس - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لحظة إصطدام بقايا “جسم غريب ” بالغلاف الجوي في حوالي الساعة 23.32 من يوم الثلاثاء 21 يونيو ، إبتداء من جهة جزر الكناري في إتجاه البحر الأبيض المتوسط شرقا ، حيث شوهد في العديد من المناطق بشمال المغرب وجنوب إسبانيا و البرتغال .

وتناسلت في البداية فرضيات حول طبيعة “الجسم الغريب ” الذي يشبه شظايا نيازك تحدث شرارات وتوهجا مباشرة بعد احتكاكها بالغلاف الجوي ، ليتبين بعدها أن الأمر يتعلق ببقايا صاروخ صيني يحمل اسم ” ChangZheng 2F”.

ونشرت مواقع متخصصة في أخبار الفلك معطيات بخصوص ظروف تفكك الصاروخ الصيني والاحداثيات الجغرافية التي حددت كمواقع لتساقط بقايا شظايا الصاروخ .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تمتيع المحامين و مهنيي العدالة بالتقاعد و التغطية الصحية يصل قبة البرلمان

تمتيع المحامين و مهنيي العدالة بالتقاعد و التغطية الصحية…

2022-06-21 / 11:25
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية مع رياح عاصفية وحبات برد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية مع رياح عاصفية وحبات برد…

2022-06-21 / 11:16
Photo of حموني: “نخشى من انتقال عدوى ارتفاع الأسعار لتشمل أضاحي العيد”

حموني: “نخشى من انتقال عدوى ارتفاع الأسعار لتشمل أضاحي…

2022-06-21 / 10:55
Photo of مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

2022-06-21 / 09:47
Photo of مستشفى سطات.. سكانير وأجهزة الفحص بالصدى والمرضى يُصدَّرون صوب المصحات الخاصة

مستشفى سطات.. سكانير وأجهزة الفحص بالصدى والمرضى يُصدَّرون صوب…

2022-06-21 / 09:16
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-21 / 09:11
Photo of جسم غامض يحير ساكنة شمال المغرب ..شهب أم نيازك ؟

جسم غامض يحير ساكنة شمال المغرب ..شهب أم نيازك…

2022-06-21 / 06:51
Photo of ” البوحسيني”عن المساواة في الإرث..مطلب قد يخالف بعض القراءات المحافظة “الذكورية”

” البوحسيني”عن المساواة في الإرث..مطلب قد يخالف بعض القراءات…

2022-06-20 / 23:09
Photo of أفتاتي عن “تطبيق المساواة في الإرث” : نزوعات لـفئات لها إشكال مع المرجعية الإسلامية”

أفتاتي عن “تطبيق المساواة في الإرث” : نزوعات لـفئات…

2022-06-20 / 22:46
Photo of المنصوري تعيد النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم القروي

المنصوري تعيد النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم…

2022-06-20 / 21:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق