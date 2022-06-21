الفوج الأول من الحجاج المغاربة يصل إلى المدينة المنورة
وصل صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو إلى المدينة المنورة الفوج الأول من الحجاج المغاربة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج لسنة 1443 هـجرية.
وقال عبد اللطيف حقي، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية (فرع المدينة المنورة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ثلاث رحلات وصلت اليوم من مدن الرباط والدارالبيضاء إلى مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وتضم حوالي 667 حاجا وحاجة.
وأضاف أن السلطات السعودية وقفت ميدانيا باستمرار على جاهزية المرافق وعلى الخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية للحجاج المغاربة والحجاج بصفة عامة، حتى تكون رحلتهم أكثر راحة من مرحلة التسجيل الى مرحلة التوجيه نحو الحافلات التي تنقلهم للمشاعر المقدسة.
وأشار حقي إلى أن عملية نقل الحجاج المغاربة الى مقار سكناهم تمت بطريقة سلسة، مضيفا أن الحجاج المغاربة يقطنون في المنطقة المركزية الشمالية المحيطة بالحرم، حيث سيمكثون هناك 6 ايام قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة.
وكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 172562 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن 156828 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس.
21 تعليقات
تشكراتنا إلى السلطات السعودية بالاستقلال لضيوف الرحمان القادمين لأداء مناسك الحج..
ألف شكر للسلطات السعودية على التسهيلات التي قدمتها لحجاج المغاربة وحجاج العالم بصفة عامة ونتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا ونسأل الله أن يغفر لهم..
نرجوا من الله تعالى ان تتم عملية مناسك الحج في أحسن الظروف بإذن الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
نشكر كل من ساهم في نجاح عملية مناسك الحج هذآ الموسم ونسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال يآرب واحفظ سائر المسلمين ومسلمات وملكنا الغالي دائما سباقا لحماية حجاجه آدام الله في عمره وحفظه لشعبه ورعاه ونصره وايده…
على سلامة حجاجنا الميامين نتمنى لهم أن تمر عملية مناسك الحج في أحسن الأحوال بدون عراقيل تشكل خطر عليهم.
نرجوا من السلطات السعودية باستمرار على جاهزية المرافق الصحية المناسبة من أجل تتمة عملية الحج في أحسن مايرام..
لاستقلال حجاجنا الميامين المغاربة وسائر حجاج العالم يجب على السلطات السعودية بالقيام بواجبها تجاههم حتى تمر الاجواء في أحسن الظروف…
على سلامة حجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
نرجوا من البعثة المرافقة لحجاجنا أن تقوم بواجبها تجاههم حتى تمر عملية مناسك الحج في أحسن الأحوال..
هل مباشرة عند نزولهم إلى المدينة المنورة يقومون بأداء مناسك الحج وفرائضه ؟؟؟؟
حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا..
رغم الجائحة كوفيد 19 كورونا نلاحظ أن عدد الحجاج وصلوا الى المدينة المنورة على مايزيد أكثر بكثير من السنوات الماضية من عدة الجنسيات منهم من قدموا عبر الجوية والبرية لأداء فريضة الحج فحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يآرب.
يجب الاهتمام بحجاجنا ونقلهم إلى مقر سكناهم وتكون قريبة من مكة المكرمة…
على سلامتهم وعودة ميمونة إلى بلدهم وحجا مبرورا وسعيا مشكورا ونسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال يآرب.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك لبيك اللهم لا تحرم أي مسلم ومسلمة من هذه الفريضة الغالية على قلوبنا…
ماشاء الله تبارك الله على حجاجنا الميامين هنيئا لكم العين تدمع والقلب يخشع ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم..
اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب حتى نؤذي كلنا هذه الفريضة لمن استطاع إليها سبيلا اللهم اجعلها لنا مكتوبة..
نرجوا من الله إذا كان العمر طويل ان يكتب لنا هذه الفريضة الغالية على قلوبنا في السنة المقبلة باذن الله.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لاشريك لك لبيك. اللهم لاتحرمنا منه….
اجواء تخشع فيها القلوب ؛ اللهم ارزقنا الحج والعمرة يآرب يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء..