الفوج الأول من الحجاج المغاربة يصل إلى المدينة المنورة

هبة بريس

وصل صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو إلى المدينة المنورة الفوج الأول من الحجاج المغاربة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج لسنة 1443 هـجرية.

وقال عبد اللطيف حقي، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية (فرع المدينة المنورة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ثلاث رحلات وصلت اليوم من مدن الرباط والدارالبيضاء إلى مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وتضم حوالي 667 حاجا وحاجة.

وأضاف أن السلطات السعودية وقفت ميدانيا باستمرار على جاهزية المرافق وعلى الخطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها السلطات السعودية للحجاج المغاربة والحجاج بصفة عامة، حتى تكون رحلتهم أكثر راحة من مرحلة التسجيل الى مرحلة التوجيه نحو الحافلات التي تنقلهم للمشاعر المقدسة.

وأشار حقي إلى أن عملية نقل الحجاج المغاربة الى مقار سكناهم تمت بطريقة سلسة، مضيفا أن الحجاج المغاربة يقطنون في المنطقة المركزية الشمالية المحيطة بالحرم، حيث سيمكثون هناك 6 ايام قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة.

وكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 172562 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 156828 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس.

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