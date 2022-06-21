زيلينسكي ل”الاتحاد الإفريقي”: أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أفريقيا “رهينة” في الحرب مع روسيا، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الغذاء في القارة.
وتأثرت الدول الأفريقية بشكل حاد بالأزمة المتنامية التي تسببت في زيادات حادة في أسعار الحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة.
وتشكل روسيا وأوكرانيا حوالي ثلث إمدادات القمح العالمية في حين أن روسيا مصدًر عالمي رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مصدًر رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.
وفي كلمة إلى زعماء الاتحاد الأفريقي، قال زيلينسكي إن القارة محصورة في أزمة ليست من صنعها.
وأضاف في كلمة عبر الاتصال المرئي إلى مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي “أنا أخاطبكم وسط حالة طوارئ نحن فيها في حرب. حالة طوارئ للعالم بأسره، فيها أفريقيا محتجزة رهينة في الواقع. رهينة لأولئك الذين بدأوا الحرب ضد دولتنا.”
وتابع زيلينسكي “هذه الحرب ربما يبدو أنها بعيدة جدا عنكم وعن بلدانكم. لكن الزيادات في أسعار الغذاء التي لها تأثير كارثي أوصلتها بالفعل إلى ملايين الأسر الأفريقية.”
5 تعليقات
هاد هلسنكي لا أدري لماذا يمكنني بلهوانات افلام الرعب
انت من رهنت افريقيا للضغط على روسيا
انت لعبة امريكا وسلاحها ضد روسيا. اوكرانيا ستصبح كافغانستان والعراق.. .
اوكـرانـيـا وضعـهــا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “رهينة” في يـد أمـريكـا عـدوة الشعوب التي جـرت معـها النـاتو ودول الاتحـاد الأروبـي لتغـطي عـلى استخبـاراتـها وجـرائـمهـا ومختبـراتهـا الغـريبــة فـي اوكـرانيــا التي صنعت ونشـرت فيـهـا الـوبـاء والبـلاء متهـمـة الصيـن فـي ذلك ، وأمـريكـا هـي المســاهـم المبـاشـر في ارتفاع أسعار الغذاء في العـالم وفـي تحطيـم وتـدهـور الاقتصـاد العـالمي ، وتأثـرت الدول الأفريقية وغيـرها بشكل حاد بالأزمة المتنامية التي تسببت في زيادات حادة في أسعار الحبوب وزيـوت الطعـام والوقـود والأسمـدة وغيـر ذلك.
وتشكل روسيا وأوكرانيا حوالي ثلث إمدادات القمح العالمية في حين أن روسيا مصدًر عالمي رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مصدًر رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.
أصبـح زيلينسكي ضحيـة ،واوكـرانيـا أزمـة من صنـع أمـريكـا وربيـبتـها اسـرائيـل .
اللهـم اضــرب الظــالميــن بالظــالميـن واخـرجنـا مـن بينـهم سـالميـن…
يا المهرج كولشي عايق بيك
خربتي بلادك و جبتيلها الحرب باش دير الخاطر لماماك أمريكا
لي بدا الحرب هو نتا يا الدمية
كنتي هاني و العالم هاني حتى كلاتك الدودة
إوا فكها دابا مع سيدك بوتن
رأيي ان زلينسكي رئيس فاشل وضعية الشخصيه البارحه يتهم بعض الدول الأوروبية اليوم يتهم الاتحاد الافريقي غدا سيتهم الاتحاد الأمريكي استيقظ ايها المغفل لان الشعب هو الضحيه في هذا الخراب الذي سببته لاكرانيا وكذلك الاعمال الفضيعة التي تقومون بها كل سنة باللعب بالنعمه من فواكه وخضر ألم تعلم ان الله عزوجل يرى ويعلم لذلك نزل عليكم غضب الله استيقظ واطلب من الله عز وجل ان يسامحك وانتبه مما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل