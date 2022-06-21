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نشرة إنذارية: زخات مطرية مع رياح عاصفية وحبات برد بهذه المناطق

2022-06-21 / 11:16
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب، اليوم الثلاثاء، نزول زخات مطرية رعدية قوية مع رياح عاصفية وحبات برد محليا بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 25 إلى 40 ملم) مرتقبة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زولا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، بكل من أقاليم تارودانت والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتنغير وميدلت وبني ملال وخنيفرة وبولمان وإفران والرشيدية وفكيك.

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