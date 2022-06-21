“لوسيور كريستال” تخفض السعر النهائي لمنتوجاتها لزيوت المائدة

هبة بريس - اقتصاد

أعلنت مجموعة “لوسيور كريستال”، عن أتخادها قرارا يتعلق بخفض السعر النهائي لزيوت المائدة. وذلك عقب الإعلان عن اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.22.393 المتعلق بوقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد البذور الزيتية والزيوت الخام بما فيها زيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، والذي دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 3 يونيو.

وكشفت الشركة في بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، على أنها سارعت إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية التي من شأنها أن تعكس أثر هذا القرار على الأسعار النهائية لزيوت الشركة المتداولة في السوق الوطنية. وذلك “بصفتها فاعلا أساسيا يساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة ومهتما بشأن حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة”.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا التعليق يشمل بشكل خاص الواردات من الأرجنتين، والتي تخضع لرسوم جمركية بنسبة%2,5، إذ تمثل هذه الأخيرة% 20 من إجمالي الواردات الوطنية. فيما أن% 80 من الواردات القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا تخضع لرسوم جمركية بنسبة %0.

واسترسل البلاغ بالقول أنه :”وعلى الرغم من الوضع المتأزم الذي يشهده قطاع صناعة البذور الزيتية في العالم منذ فترة، وانطلاقا من واجبها كشركة مواطنة، حرصت شركة “لوسيور كريستال” على مراقبة تأثير ارتفاع الأسعار على السعر النهائي لزيوت المائدة، وذلك بهدف ضمان تمكين المغاربة من مخزون كاف دائم”.

وأضاف البلاغ :”وبهدف تحقيق التوازن والاستقرار الضروريين للمواطنين المغاربة، وكذا الحد من التأثير السلبي الذي عرفه القطاع، خاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها وتيرة الاستهلاك من طرف المواطن المغربي وبالتحديد في شهر رمضان وعيد الأضحى، عمدت الشركة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تمكن من الحد من تداعيات هاته الأزمة”.

ونظرا إلى هذه الوضعية العالمية الصعبة والمرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذا بفضل الالتزام القوي للحكومة المغربية في هذا الإطار، فإن شركة “لوسيور كريستال” تحرص على تلبية حاجيات زبنائها في أحسن الظروف.

وباعتبارها شركة مغربية مواطنة، قالت الشركة أنها :” تسهر يوميًا على دعم ورش التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تبرهن “لوسيور كريستال”، مرة أخرى، عن التزامها المتواصل من أجل المساهمة في النمو الوطني وتؤكد تفانيها لتلبية حاجيات المواطنين المغاربة وضمان راحتهم”.

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