الكاف: “الرباط و البيضاء من أشهر مدن العالم و الإقامة في المغرب لا تنسى”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نوه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإمكانيات المملكة المغربية التنظيمية و البنيوية و كذا بالترحيب الحار للمغاربة و بمؤهلات البلد الطبيعية و الاقتصادية و الأمنية.

و نشر الكاف بيانا جاء فيه أن بطولة الأمم الأفريقية للسيدات ستنظم في المغرب مطلع الشهر القادم باثنتين من أشهر مدن العالم و هما الرباط و الدار البيضاء.

و أشاد الكاف بإمكانيات المدينتين المغربيتين الشهيرتين، مؤكدا أن فيلم الدار البيضاء الهوليودي الذي تم إنتاجه سنة 1942 سبظل من أروع و أكثر الأفلام المحبوبة في العالم.

و أكد الكاف أن هذا العمل الفني زاد من جاذبية الدار البيضاء عالميا، بينما من حيث كرة القدم فالمدينة الشهيرة هي موطن لاثنين من القوى القارية في كرة القدم الأفريقية، الرجاء والوداد العالميين.

و قال الكاف: “يمكن لزوار المغرب أن يطمئنوا إلى الترحيب الحار والمناظر الطبيعية الرائعة وثقافة عالمية تفتخر بتاريخها الغني وجميع المكونات التي تضمن إقامة لا تُنسى”.

الرباط ، عاصمة المغرب ، هي موطن لأهم متحف في البلاد ، القصر الملكي وكذلك ضريح محمد الخامس.

وعلى مدى ثلاثة أسابيع مجيدة من كرة القدم ، ستكون هاتان المدينتان الرائعتان مسرحًا لمعركة شرسة على تاج كرة القدم الأفريقية للسيدات.

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