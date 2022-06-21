حموني: “نخشى من انتقال عدوى ارتفاع الأسعار لتشمل أضاحي العيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسعار بيع الأضاحي هذه السنةا.

و حسب نص السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه ، فقد أكد النائب البرلماني حموني أن سؤاله يأتي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل موسم فلاحي يتسم بالجفاف الحاد، وبالنظر إلى الغلاء الفاحش في أسـعار المحروقات وكافة المواد الأولية والاستهلاكية ، بما فيها أثمنة الأعلاف.

و أوضح حموني أنه و بالنظر لكل ما سبق ذكره يخشى بشكل جدي من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق ببلادنا، وهو ما من شـأنه تأزيم أوضـاع “الكسـابة” وتعميق معاناة المواطنات والمواطنين ، وامتصاص ما تبقى من قدرتهم على الصمود اجتماعيا.

و ساءل رئيس فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل مواكبة و دعم ” الكسابة ” بغاية ضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.م

كما ساءل ذات النائب الوزير نفسه حول تدابير حماية ومراقبة صحة قطيع الماشية و مدى كفايته للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية.

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