“الكاف” يعلن مواعيد البطولات الإفريقية والتعديلات الجديدة

2022-06-21 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد انطلاق بطولات إفريقيا للموسم الجديد، سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 غشت.

وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط (بدلا من 7).

كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 غشت المقبل.

وأوضح مصدر بالكاف: “تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من موعد للقيد، والاكتفاء بفترة واحدة فقط قبل انطلاق البطولة، إلى جانب فترة الانتقالات الشتوية في يناير”.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يسعى ليكون أكثر صرامة مع المتحولين
ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.

ملحق (الكونفيدرالية): من 2 إلى 9 نوفمبر.

الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 فبراير 2023.

الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير.

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير.

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس.

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس.
الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل.
ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والإياب من 28 إلى 30 أبريل.

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والإياب من 19 إلى 21 مايو.

النهائي: من 2 إلى 11 يونيو 2023.

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