تمتيع المحامين و مهنيي العدالة بالتقاعد و التغطية الصحية يصل قبة البرلمان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول الحماية الاجتماعية لنساء ورجال مهنة المحاماة.

و حسب نص السؤال الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه ، فقد أكد رشيد حموني رئيس فريق حزب الكتاب أن بلادنا تعيش على إيقاع تفعيل الورش الملكي التاريخي و المتعلق بتعميم الحمـايـة الاجتماعية لتشمل كافة المواطنات والمواطنين، وجميع المهن والفئات والشرائح المجتمعية.

و في هذا الإطار، أكد حموني أن الحماية الاجتماعية للمحامي و لباقي مكونات مهن العدالة، تعتبر مدخلا نحو توفير الأمان والطمأنينة ووالاستقرار لهذه الفئة، كما أن الحماية الاجتماعية للمحامي هي مرتكز رئيسي لتحقيق كرامته وتشريف مهنته، حتى يتمكن من التفرغ لمهنته النبيلة والتمكن من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية.

و ساءل رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية وزير العدل حول التدابير التنظيمية والمؤسساتية والعملية التي ستتخذها الوزارة لأجل تمتيع المحامين بالحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة بما فيها التقاعد والتغطية الصحية.

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