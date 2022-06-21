طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتمركز سحب غير مستقرة رعدية مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات بكل من، الأطلس، وسفوحه الغربية المجاورة، والمنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، والريف، والواجهة المتوسطية و الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما ستنزل بعض القطرات المطرية المحلية شمال-غرب البلاد، وستهم كتل ضبابية و ضباب محلي السواحل الوسطى وشمال السواحل الجنوبية.

ويرتقب تناثر حبات من الغبار بالجنوب- الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 20 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 25 و 30 درجة بالجنوب- الشرقي، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض فوق كافة أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الدارالبيضاء وطرفاية، وهائجا أحيانا الى قوي الهيجان خلال الصباح بين آسفي وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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