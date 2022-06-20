” البوحسيني”عن المساواة في الإرث..مطلب قد يخالف بعض القراءات المحافظة “الذكورية”

هبة بريس _ الرباط

بين فترة وأخرى، يثار النقاش في الشارع المغربي حول “المساواة في الإرث”، إذ يستند من يطالبون بتفعيله إلى نص الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي نص على المساواة وعدم التمييز.

وقالت افي هذا الإطار الأكاديمية والحقوقية المغربية، لطيفة البوحسيني، إن “بعض الآراء تعبر عن نفسها وكذلك بعض المؤسسات وتدلو بموقفها في الموضوع، وأن الأمر لم يصل بعدُ لمرحلة النقاش العمومي في المغرب”.

وأضافت، أنه “لمناقشة هذا الموضوع ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات، أولها المستوى المبدئي الحقوقي، ثم المستوى السوسيولوجي، وأخيرا المستوى السياسي”.

وترى أن “المطالبة بتطبيق المساواة في الإرث لا يخالف جوهر وروح ومقاصد الدين الإسلامي، وأنه قد يخالف بعض القراءات المحافظة “الذكورية” التي تدافع عن امتيازات الرجال، والقراءات التي تعتمد النقل بدل العقل والمتشبثة بعدم المساس بالنصوص القطيعة الدلالة بدلا من استحضار روح الدين الإسلامي”.

وفيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، أوضحت أن “شرائح مهمة من النساء أصبحن معيلات للأسر، وأن هناك أعداد مهمة يساهمن في الإنفاق على الأسرة، لكن المعنيات بالأمر بالدرجة الأولى هي فئة النساء المنتميات “للبرجوازية” صاحبات المصلحة في الدفاع عن المساواة في الإرث، وأن من حقهن الدفاع عن حقوقهن، في حين أن الأمر لا يشمل جميع النساء في المغرب، لعدم وجود ما يناضلن من أجل ورثه” _ تقول البوحسيني لوكالة سبونتيك _

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