” البوحسيني”عن المساواة في الإرث..مطلب قد يخالف بعض القراءات المحافظة “الذكورية”
بين فترة وأخرى، يثار النقاش في الشارع المغربي حول “المساواة في الإرث”، إذ يستند من يطالبون بتفعيله إلى نص الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي نص على المساواة وعدم التمييز.
وقالت افي هذا الإطار الأكاديمية والحقوقية المغربية، لطيفة البوحسيني، إن “بعض الآراء تعبر عن نفسها وكذلك بعض المؤسسات وتدلو بموقفها في الموضوع، وأن الأمر لم يصل بعدُ لمرحلة النقاش العمومي في المغرب”.
وأضافت، أنه “لمناقشة هذا الموضوع ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات، أولها المستوى المبدئي الحقوقي، ثم المستوى السوسيولوجي، وأخيرا المستوى السياسي”.
وترى أن “المطالبة بتطبيق المساواة في الإرث لا يخالف جوهر وروح ومقاصد الدين الإسلامي، وأنه قد يخالف بعض القراءات المحافظة “الذكورية” التي تدافع عن امتيازات الرجال، والقراءات التي تعتمد النقل بدل العقل والمتشبثة بعدم المساس بالنصوص القطيعة الدلالة بدلا من استحضار روح الدين الإسلامي”.
وفيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي، أوضحت أن “شرائح مهمة من النساء أصبحن معيلات للأسر، وأن هناك أعداد مهمة يساهمن في الإنفاق على الأسرة، لكن المعنيات بالأمر بالدرجة الأولى هي فئة النساء المنتميات “للبرجوازية” صاحبات المصلحة في الدفاع عن المساواة في الإرث، وأن من حقهن الدفاع عن حقوقهن، في حين أن الأمر لا يشمل جميع النساء في المغرب، لعدم وجود ما يناضلن من أجل ورثه” _ تقول البوحسيني لوكالة سبونتيك _
9 تعليقات
الإرث انزله رب الأرض والسماوات ولايجادل في إلى من لايفهم في الدين فالمساوات بين الرجل والمرأة ستوصيلنا إلى الخراب المستعجل
حدود الله خط احمر إلعبوا بعيدا عن شريعة الله فلن تنالوا إلا الخيبة
اتقي الله ولا تنسي أنك تقفين بين يدي الله وأعدي للسؤال جواب الإرث قسمه الله سبحانهوتعالى في القرآن حتى لايتسنى لك ولأمثالك التلاعب بهذه القسمة كل على هواه والخالق سبحانه وتعالى يعلم أنه سيأتي زمان على المرأة بأنها ستعيل اسرتها فاتقوا الله هذا دين وليس لعب
انتظر أولا من تكون هذه المتكلمة ومامستوى ثقافتها الدينية الإسلامية حتى تخوض في كلام الله عز وجل .فتلك حدود الله فلاتعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من الفاسقين .
الأفاعي بدأت تخرج أعناقها.. وربما غدا سيقال نفس الشيء عن الصلاة والصوم.. اللهم أحسن ختامنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقول للبروفيسورة النقاش في آيات قرآنية خط أحمر اذا أردت أن تجتهدي اجتهدي في شيء غير مذكور في القرآن.
أما المشكل ليس مشكل إرث إنما مشكل عقلية. قال عمر رضي الله عنه (كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى غير الإسلام دينا أذله الله) والنتيجة واضحة انظر لحالنا
أستغرب من هذه الشرذمة من الناس.يتركون جميع المشاكل التي الاقتصادية كغلاء الأسعار والاجتماعية كتحلل الأسر المغربيةوووو.ويطعنون في القوانين السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى.
المغاربة ارتباطهم بدينهم قوي لا يسمعون لأمثالك فلم ولن تصلوا الى مبتغاكم فما ستربحون الى الذل والهوان من الله عز وجل
دهبت العزة و الكرامة و الغيرة علي الدين الاسلامي مع الخلافاء و التابعين و الاجداد اما في عصر اشباه الرجال و من يفضل فرجه و بطنه على دينه يعش عبدا لصهاينة و النصارة و