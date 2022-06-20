أفتاتي عن “تطبيق المساواة في الإرث” : نزوعات لـفئات لها إشكال مع المرجعية الإسلامية”

هبة بريس

يثار النقاش في الشارع المغربي حول “المساواة في الإرث”، إذ يستند من يطالبون بتفعيله إلى نص الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي نص على المساواة وعدم التمييز.

البرلماني المغربي السابق، عبد العزيز أفتاتي قال في هذا الإطار ، إنه “لا يوجد ما يؤكد مطالب المجتمع العميق بالمعنى الحقيقي في هذا الاتجاه”.

وأضاف ان المطالب “قد تكون مجرد نزوعات لـفئات معزولة ولها إشكال مع المرجعية الإسلامية”.

ولفت إلى أن “معظم الأسر لا تملك شيئا كي تنازع عليه، وأن الأغلبية يعيشون بالتضامن الأسري فيما بينهم”.يقول لسبونتيك

وينص الدستور المغربي في الفصلين 19 و164 على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، فيما يلزم الفصل 6 الدولة بتفعيل القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0