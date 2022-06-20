صياد محلي في كمبوديا يتمكن من التقاط أضخم سمكة في العالم

وزنها 300 كيلوغرام.. كمبودي يصطاد أضخم سمكة مياه عذبة في العالم

2022-06-20 / 22:28
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هبة بريس _ وكالات

تمكن صياد محلي من اصطياد أضخم سمكة مياه عذبة مسجلة في العالم، في نهر ميكونغ في كمبوديا، وفقا لما أكده علماء من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.

وبلغ طول السمكة، وهي من نوع “الراي اللاسع” العملاقة، 4 أمتار تقريبا من رأسها إلى ذيلها، وكان وزنها أقل بقليل من 300 كيلوغراما، متخطية الرقم القياسي المسجل لسمكة اكتشفت في تايلاد في عام 2005 من نوع السلور العملاق والتي بلغ وزنها 293 كيلوغراما.

وعندما عثر الصياد المحلي على هذه السمكة، في 13 يونيو الجاري، في جنوب مقاطعة ستونغ ترينغ شمال شرق كمبوديا، أبلغ العلماء في مؤسسة “عجائب نهر الميكونغ” وهو مشروع بحثي كمبودي أميركي مشترك.

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