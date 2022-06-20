بوريطة يجري مباحثات مع نائبة رئيس مجلس النواب بالشيلي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع نائبة رئيس مجلس النواب بالشيلي، السيدة كلاوديا ناتالي خيمينيث.

وتناول الجانبان، على الخصوص، خلال هذه المباحثات، التي تأتي في إطار زيارة عمل تقوم بها السيدة ناتالي خيمينيث إلى المملكة على رأس وفد برلماني هام، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكدت نائبة رئيس مجلس النواب بالشيلي في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، على أهمية المباحثات التي أجرتها مع السيد بوريطة، حيث أعربت عن “دعم وعزم” بلدها مواصلة البناء والتعاون المشترك بين الطرفين.

وأشادت السيدة ناتالي خيمينيث بالروابط المتينة التي تجمع المغرب والشيلي، مذكرة بالجهود التي يبذلها الطرفان من أجل تعزيز التقارب بينهما.

وكانت نائبة رئيس مجلس النواب بالشيلي قد التقت في وقت سابق هذا اليوم بمقر مجلس المستشارين، بالخليفة الأول للمجلس السيد محمد حنين.

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