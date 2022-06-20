غوتيريش: 100 مليون لاجئ عبر العالم حاليا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إن الحرب في أوكرانيا تسببت في أكبر وأسرع حركة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى وصول العدد الاجمالي للاجئين عبر العالم حاليا إلى 100 مليون شخص.

وأضاف غوتيريش، في رسالة مرئية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، “نفكر في شجاعة وصمود أولئك الفارين من الحرب والعنف والاضطهاد ونقدر تعاطف أولئك الذين رحبوا بهم”.

وأكد أن “القانون الدولي واضح، فطلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن يتمكن الأشخاص الهاربون من العنف أو الاضطهاد من عبور الحدود بأمان”.

وأردف: “يجب ألا يتعرضوا للتمييز على الحدود أو أن ي حرموا بشكل غير عادل من وضع اللاجئ بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو بلدهم الأصلي”.

ولفت إلى أن “حماية اللاجئين مسؤولية نتشاركها جميعا، وعلينا أن ندافع معا عن سلامة نظام الحماية الدولي”

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