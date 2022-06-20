أسعار تذاكر الرحلات البحرية .. توضيحات وزير النقل

علل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ارتفاع أسعار تذاكر العبور عبر الرحلات البحرية من وإلى المغرب مقارنة مع سنة 2019، إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات على المستوى العالمي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن قطاع النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب وأوروبا يخضع لاتفاقيات دولية، وتؤمنه سفن مغربية وأوروبية، كما تخضع أثمنته لمبدأ العرض والطلب.

وأضاف الوزير أنه ومن أجل الاستجابة للطلب على الخطوط البحرية، الذي يعرف ارتفاعا هاما خلال فترة عودة الجالية المغربية من الخارج، قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتعبأة عدد كافي من السفن، بسعة إجمالية أسبوعية تصل إلى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة.

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