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الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تنظم بمراكش مؤتمرا لتسريع الإنتقال الطاقي

2022-06-20 / 20:55
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ع محياوي _ هبة بريس

تنظم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بشراكة مع تجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط” ميدريݣ “ لأول مرة في المغرب، يوم الخميس 23 يونيو 2022 بمراكش مؤتمرا رفيع المستوى تحت عنوان : ” تنظيم متسق ومتماسك لتسريع الانتقال الطاقي في ظل التخوفات المتعلقة بأمن الامداد الطاقي”

” A Coherent Regulation to Accelerate the Energy Transition under the Security of Supply concerns”
وذلك بمشاركة وفود ممثلة لأكثر من 20 دولة يترأسها رؤساء هيئات تنظيم الطاقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ووزراء من الحكومة المغربية ومجموعة من الفاعلين الأساسيين في قطاع الطاقة بالمغرب

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