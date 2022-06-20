الرقي بالتعاون..عبد النباوي يبحث مع النائب العام السوداني سبل تعزيز التعاون

هبة بريس _ الرباط

أجرى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية امَحمد عبد النباوي، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع السيد خليفة أحمد خليفة، النائب العام بجمهورية السودان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الجانبين أجريا مباحثات حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل التجارب والخبرات بهدف الرقي بمؤسسات العدالة في البلدين.

وأضاف البلاغ أن عبد النباوي قدم لمحة عن أهم التحولات والإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة، ومميزات التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وآليات التعاون بين المؤسسات التي تعنى بالشأن القضائي بالمملكة.

وأبرز المصدر ذاته أن الرئيس المنتدب أطلع النائب العام بجمهورية السودان على أهم أوراش الإصلاح المفتوحة في منظومة العدالة، ومن بينها ورش التحديث والرقمنة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتقوية النجاعة القضائية، وغيرها من الأوراش.

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