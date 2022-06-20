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الزيادة في أسعار كتب مدرسية ..لا قرار جديد حتى الآن

2022-06-20 / 20:15
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هبة بريس _ الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، أن “الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص الملتمس الذي قدمته الجمعية المغربية للناشرين تطلب من خلاله مراجعة أسعار الكتب المدرسية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولاسيما ورق الطباعة”،

واشار بيتاس أن ” الموضوع لازال قيد الدراسة من طرف لجنة الأسعار المشتركة ما بين الوزارات

وأوضح بايتاس، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ” الحكومة بادرت الى عقد اجتماع لجنة بين وزارية لتتبع ومراقبة الٍأسعار، والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، لدراسة الملتمس، واتخاذ الإجراءات المناسبة ”

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