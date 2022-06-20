مطالبات برلمانية بتقنين ” الطلاق بالوكالة “
تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية البرلمانية بمشروع قانون يسهل إجراءات الطلاق في المحاكم
ويسعى الفريق إلى تنظيم التوكيل في الطلاق والتطليق لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بشكل متساوٍ بين النساء والرجال.
والطلاق بالوكالة هو أن يقوم أحد الزوجين بتوكيل محام أو شخص آخر للمثول نيابة عنه أمام القضاء بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.
وينص مقترح القانون التي تقدم به الفريق البرلماني على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة بما يسمح بقبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.
وأشار الفريق البرلماني، إلى أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي؛ وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.
وجاء في المقترح أن الوكالة شرعت من أجل رفع المشقة، والهدف من تشريعها هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات في سلك هذه المسطرة.
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6 تعليقات
كثر الطلاق كثر الفساد وكثر العزوف على الزواج نسأل الله تعالى الهداية منه ..
يصبح الطلاق أفضل حل إذا كان هناك ضرر جسدي أو نفسي أو عاطفي أو جنسي أو مالي واقع على أحد الطرفين، ولا سبيل لحل الأمور بالطرق السلمية سوى اللجوء الى مسطرة التطبيق ..
قال تعالى:’ باسم الله الرحمن الرحيم إن ابغض الحلال عند الله الطلاق ‘ص. فيجب مواجهة الطليق لطليقته ومعرفة سبب تطليق أحدهما أو كلاهما والوصول إلى حل سلمي..
الطلاق بوابة للاحتراف في الفساد والتعاطي المحرمات ..
الطلاق أصبح موضة خصوصا الذين يهاجرون الى الديار الاروبية او الأمريكية بالزواج الابيض ..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ..