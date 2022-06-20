ناصر بوريطة

بالأسماء …. تعيينات جديدة في صفوف القناصلة العامون

2022-06-20 / 19:18
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ياسر الإيحيائي _ إسبانيا

أفرجت وزارة الخارحية زوال اليوم عن لائحة القناصلة المعينين في المراكز القنصلية الشاغرة برسم سنة 2022 ، حيث شملت التعيينات الجديدة مناصب في كل من دولة إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولاندا ، المملكة المتحدة، إضافة إلى السعودية.
ونالت دولة إسبانيا حصة الأسد من التعيينات والتي نجملها في ستة قنصليات جاءت كالآتي.
القنصلية العامة بألميريا : “كمال حوضي” عوض” عبد الله الدغوغي” الذي أحيل على التقاعد منذ حوالي ثلاثة أشهر .
القنصلية العامة بمورسيا: “سناء مروح” عوض “سيدي محمد بيد الله”.
القنصلية العامة لفالينسيا: “كمال أريفي” عوض ” مصطفى صادق” .
القنصلية العامة لتاراغونا: ” إكرام شاهين” عوض ” سلوى بيشري”.
القنصلية العامة لاس بالماس: ” فتيحة الكموري” عوض ” أحمد موسى” .
القنصلية العامة بيلباو:” سيدي محمد بيد الله” عوض “فتيحة القموري” ( كلاهما يدخل في إطار عملية إعادة الإنتشار).
تبقى الإشارة ان قنصلية “لاس بالماس” لم تشهد تغييرا على مستوى القناصلة منذ أزيد من 11 سنة رغم رياح التغيير وسياسة التشبيب التي تنهجها الوزارة في أوساط القناصلة العامون، ويتعلق الأمر بالسيد ” أحمد موسى” الذي يقال أنه بلغ من الكبر عتيا ولم يعد يقوى على تدبير الشؤون الإدارية للقنصلية وبالتالي سيحال على المعاش بعد إستكمال سنه القانوني بعد توريت دام لأزيد عقد من الزمن.

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