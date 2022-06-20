في التمريض والبناء.. إسرائيل تسعى لاستقطاب عمالة مغربية
هبة بريس _ الرباط
تزور وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيبليت شاكيد، المغرب، في رحلة رسمية تشهد توقيع عددا من الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب بيان صادر عن مكتبها، الأحد، من المتوقع أن تلتقي شاكيد بوزير الداخلية المغربي ووزير الخارجية ووزير التخطيط ووزير الاقتصاد ومسؤولين كبار آخرين.
وفقا للبيان، فإن شاكيد تخطط لتسهيل التعاون مع الرباط في جلب العمال الأجانب من المغرب إلى إسرائيل للعمل في مجالي البناء والتمريض.
وقال البيان “نحن على يقين من أن هذا التعاون مع المغاربة سيساعدنا على النهوض بسوق الإسكان وكذلك دعم السكان المسنين في إسرائيل”.
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14 تعليقات
زمن التحالفات فاذا كنت وحيدا كالعربي فلن تستطيع الدفاع عن نفسك مرحبا بالتعاون الاسرائيلي في المغرب..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا لمنكر .جاء في الذكر الحكيم: «لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم».
الاتفاق المغربي و دولة اسرائيل جاء في الوقت المناسب الصحراء مغربية الى الابد بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .وشعارنا الله الوطن و الملك..
عاش محمد السادس ملك المغرب ملك السلم والسلام.ولاعاش اعداء المغرب..
مصلحة المغرب فوق كل اعتبار الصهاينة هم من جردو المغاربة يوم عيد الأضحى وجردههم من أموالهم وممتلكاتهم سنة 1975..
اسرارئيل لاتريد من العرب الا مصلحتها .لاننا نحبهم ويحبوننا فالاسلام يحرم التجارة مع اليهود..
بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاًً..
الحسد والفشل السياسي والخوف من تقدم التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ولحمة المغاربة بملكهم ووطنهم وسيادته على كافة اراضيه من طنجة الى الكويرة.فاليهود المغاربة لهم جزيل الشكر لانهم لم ينسو ولم يتخلو عن وطنهم المغرب فمرحبا بهم ونرجو من الحاقيدين ان يهتموا بتنميتهم واقتصادهم وشؤونهم وشعبهم المقهور والسلام والعبرة بالخواتم..
العظماء يخلدهم ويسجلهم التاريخ فليشهد عن المغرب واسرائيل..
المغرب يرحب بالجالية اليهودية بالعالم وهذا من أفضل الأشياء .الوطن محتاج كفاءات في علم الاجتماع والاقتصاد والطب والتعليم. تحت الراية المغربية الله الوطن الملك..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم قتل وشرد الأطفال والنساء من اخوتنا في أرض فلسطين…
ان مصلحة البلاد العليا والدفاع عن القضايا الرئيسية للوطن تقتضي العمل في كل شيء واستعمال كافة الوسائل الممكنة من تحالفات وشراكات وما الى ذلك وربط العلاقات يكون لصالح البلدين المتخلفين..
يحيا السلام والتسامح في مشارق الأرض ومغاربها بغض النظر عن المعتعقد والعرق واللغة والجنس والإنتماء ..
الله يحفظ المغاربة اينما حلوا وكيف ما كانت ديانتهم اخواننا اليهود المغاربة لم يفرطوا يوما واحدا في وطنهم دائما كما عاهدناهم متعلقين به ويدافعون عنه في كل المحافل الدولية وهم حجرة عثراء في لكل حاقد على هذا الوطن..