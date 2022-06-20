أكادير : إنطلاق الاشغال في أكبر مشاوي السمك بالمدينة كانت نقطة سوداء للزوار

2022-06-20 / 18:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعطيت الانطلاقة لأشغال لتهييء أكبر مشاوي السمك بمدينة الإنبعاث، والتي كانت الى وقت قريب أكبر النقط السوداء التي أساء بعض العاملين بها الى زوار او سياح المدينة بفعل عملية ” الغش” والزيادة في الاسعار والتي وصل بعض شكاويها الى السلطات .

المشروع يأتي ليعزز جاذبية فضاء جوار ميناء اكادير ، رصد له غلاف مالي يقدر 27.4 مليون درهم للمشروع الذي يهم إنشاء فضاء أكل السمك قرب مدخل ميناء اكادير ويضم 117 مطعما ، منها 78 مطعما في الطابق الأرضي، و 39 مطعما في الطابق الأول، كما سيتم تخصيص ساحة للشواء و فضاء للقراءة إلى جانب تهيئة ساحة فسيحة، وذلك تلبية لاحتياجات الزائرين زوار مدينة اكادير في ظروف حسنة تليق بمدينة الانبعاث
.
تأهيل هذا الفضاء بمواصفات حديثة من شأنها أن تلبي احتياجات الساكنة والسياح المغاربة والأجانب الذين يزورون مدينة الإنبعاث.

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تعليق واحد

  1. بحال هاد المشاريع كيعطيو صورة زوينة على بلادنا قدام الاجانب وكيساهمو فالاقبال على المغرب

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