صديقي يطلق مشاريع فلاحية ولتأمين الماء الصالح الشرب بإقليمي بركان والناظور

هبة بريس : وجدة

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الإثنين 20 يونيو الجاري بزيارة ميدانية لإقليمي بركان والناضور بجهة الشرق، مرفوقا بوالي صاحب الجلالة على جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، وعامل إقليم الناضور علي خليل، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الشرق ميمون أوسار، والمهنيين و المنتخبين ووفد كبير من مسؤولي الوزارة.

همت الزيارة، إطلاق مشاريع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر وكذا إطلاق مشاريع في إطار التدخلات الاستعجالية والبنيوية على مستوى الحوض المائي لملوية من أجل مواجهة نقص المياه عقب الجفاف الشديد الذي تعرضت له هذه المنطقة هذا العام. يهم هذا المكون الأخير بشكل خاص تأمين تزويد مياه الشرب في أقاليم بركان والناظور والدريوش.

على مستوى الجماعة الترابية بوعرك بإقليم الناضور، قام الوزير بزيارة وحدة مختصة في إنتاج وتعليب وتصدير النباتات الطبية والعطرية والخضروات، باستثمار قدره 98 مليون درهم، تم احداث الوحدة على ضيعة تبلغ مساحتها 162 هكتارًا تشمل 146 هكتارًا من النباتات الطبية والعطرية و16 هكتارًا من الخضروات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة 4000 طنًا في السنة وتوفر من 1000 إلى 1200 يوم عمل في اليوم.

بالجماعة الترابية ولاد ستوت، أعطى الوزير الانطلاقة لمشروع عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت، باستثمار إجمالي يقدر ب 1,1 مليار درهم، يهدف إلى تحويل 13.300 هكتار من نظام الري بالرش إلى نظام الري بالتنقيط، وذلك لفائدة 3325 فلاحا بالجماعات الترابية تيزطوطين وبني وكيل أولاد محند.

كما يرتقب أن يكون للمشروع آثار جد إيجابية من حيث اقتصاد مياه السقي وتحسين جودة خدمة الماء، والرفع من تثمين مياه السقي ومن المردودية وكذا تحسين دخل الفلاحين وخلق فرص الشغل.

في هذا الإطار، أعطى الوزير انطلاقة أشغال المكون الأول الذي يهم بناء صهريجين للترسيب والموازنة والتخزين. باستثمار يقدر ب 125 مليون درهم، ستأمن هذه الصهاريج وتقوي التزود بماء الري لسقي سهل الكارت وتخلص مياه السقي من الترسبات وتوفر ظروفا ملائمة للضخ وموازنة الصبيب لتمكين السقي.

و بالجماعة الترابية ولاد ستوت بإقليم الناضور، أعطى الوزير كذلك انطلاقة أشغال مشروع فصل قنوات التزويد بالماء الصالح للشرب عن قنوات الري بالضفة اليمنى والضفة اليسرى لملوية، باستثمار مالي يقدر ب 670 مليون درهم، يندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة النقل واللوجستيك، وولاية جهة الشرق، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، ومجلس جهة الشرق، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.

ويهدف المشروع إلى تأمين تزويد أقاليم بركان والناضور والدريوش بالماء الصالح للشرب وتقليل الخسائر في قنوات التزويد وتحسين الصبيب المائي وتدبير قنوات الري بهدف ضمان تكثيف وتثمين الإنتاج الفلاحي.

بهذه المناسبة، أعطى الوزير انطلاقة الشطر الأول الذي يهم فك الربط بين قناة الري وأنبوب التزويد بالماء الصالح للشرب بالضفة اليسرى واليمنى للدائرة السقوية لملوية. يتكون المشروع من بناء وتجهيز محطة للضخ وربطها بالتيار الكهربائي وإنجاز أنبوب جر المياه لتزويد ساكنة الناظور وزايو بالماء الشروب انطلاقا من سد مشرع حمادي على طول حوالي 33,5 كلم.

وبإقليم بركان، يهم المشروع المبرمج إنجاز أنبوب الجر لتوصيل المياه لتزويد ساكنة بركان-السعيدية -راس الماء، بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد مشرع حمادي على طول 51 كلم.

بالجماعة الترابية مداغ بإقليم بركان، أعطى الوزير الانطلاقة لمشروع وضع وحدات مندمجة لتحلية المياه الأجاجة الجوفية لتأمين تزويد أقاليم بركان والناضور والدريوش بالماء الصالح للشرب. بمبلغ إجمالي يبلغ 180 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تأمين وتعزيز التزويد بمياه الشرب في أقاليم بركان والناظور والدريوش.

بهذه المناسبة، أشرف على إعطاء الانطلاقة لأشغال وضع وحدات مندمجة لتحلية المياه الأجاجة من أجل تزويد مدينة بركان بالماء الصالح للشرب، سيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على مياه الري بالدائرة السقوية.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7