عدم تجديد عقد أنبوب الغاز.. بنعلي: لم نسجل أي انقطاع أو عجز في الحاجيات
هبة بريس - الرباط
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن كميات الغاز المستوردة سابقا من الجزائر كانت مخصصة لانتاج الكهرباء .
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه “بالرغم من عدم تجديد عقد انبوب الغاز، لم يلاحظ أي انقطاع أو عجز في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء”.
وأضافت بنعلي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحصين السيادة الطاقية لبلادنا، مشيرة إلى وضع خطة لاستعجالية بهدف تلبية حاجيات القطاع الصناعي وحاجيات الساكنة من الكهرباء.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10
2 تعليقات
مجرد تساؤل.
كيف تمت تلبية حاجيات الساكنة التي كانت تتزود من المحطتين !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستديمة ما نصه:
” بالرغم من عدم تجديد عقد انبوب الغاز، لم يلاحظ أي انقطاع أو عجز في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء.” انتهى الاقتباس.
التساؤل السالف قفزت عليه السيدة الوزيرة وانتقل للحديث عن خطة استعجاليه وولوج المغرب السوق الدولية للغاز المسال دون أن تقدم أي دليل. ومرت مداخلتها في البرلمان مرور الكرام.
مجرد تساؤل.
ماهي الإجراءات التي اتخذها المغرب للتقليل من أثار التضخم كما فعلت باقي الدول !!!؟؟؟
صدق والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، كون التضخم “بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها”. ما لم يقله هو تهربه على الرد على التساؤل السالف.