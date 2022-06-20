عدم تجديد عقد أنبوب الغاز.. بنعلي: لم نسجل أي انقطاع أو عجز في الحاجيات

هبة بريس - الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن كميات الغاز المستوردة سابقا من الجزائر كانت مخصصة لانتاج الكهرباء .

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه “بالرغم من عدم تجديد عقد انبوب الغاز، لم يلاحظ أي انقطاع أو عجز في تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء”.

وأضافت بنعلي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحصين السيادة الطاقية لبلادنا، مشيرة إلى وضع خطة لاستعجالية بهدف تلبية حاجيات القطاع الصناعي وحاجيات الساكنة من الكهرباء.

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