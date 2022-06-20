بنعلي: القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية يبلغ 1.8 مليون طن

هبة بريس - الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن القدرة الاجمالية لتخزين المواد البترولية يبلغ 1.8 مليون طن، وتغطي 57 يوم من الاستهلاك الوطني الاجمالي.

وأكدت بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن المغرب يهدف إلى الرفع من حجم مخزون البلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية.

وأضافت بنعلي، أن الوزارة تعمل على إنجاز المشاريع المبرمجة وتسريعها من طرف الخواص لانجاز قدرة اجمالية اضافية للتخزين تناهز 777 الف متر مكعب باستثمار مالي يبلغ 2.7 مليار درهم في افق 2023.

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