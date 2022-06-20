بحضور لقجع.. انتخاب بلقشور رئيسا جديدا للعصبة الاحترافية خلفا للناصيري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت العصبة الاحترافية لكرة القدم زوال اليوم جمعها العام لانتخاب رئيس جديد و ذلك بمركز محمد السادس لكرة القدم.

هذا الجمع الانتخابي حضره فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و سعيد الناصيري الرئيس السابق للعصبة الاحترافية الذي قدم استقالته منها و كذا رؤساء و ممثلي أندية القسمين الأول و الثاني من البطولة الاحترافية.

و صوت الحاضرون بالإجماع على عبد السلام بلقشور كرئيس جديد للعصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية ليخلف بذلك سعيد الناصيري في هاته المهام.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 1 8