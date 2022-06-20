عقب إشاعة طلاقه.. حمزة الفيلالي:”الحياة الزوجية زوينة واخا فيها المشاكل “

نجلاء مزيان

فاجأ الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، بتدوينة يكشف من خلالها شق من حياته الخاصة.

و كشف الفنان المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام، أن الحياة الزوجية جميلة غير أنه يلزمها الكثير من الصبر من أجل الاستمرارية.

و في هذا الصدد قال الفنان المغربي حمزة الفيلالي:” قالو مغاديش نكملو عام، المهم حنا كملنا ست أشهر و باقي غاديين أن شاء الله “.

و أضاف قائلا :”الحياة الزوجية زوينة واخا فيها المشاكل والصداع، نصيحة من عند خوكم الصبر و الواحد يدير اليد فاليد ويزيد القدام”.

و يشار أن إشاعات كثيرة انتشرت مؤخرا تفيد طلاق الفنان حمزة الفيلالي من زوجته الثانية، الأمر الذي جعله يخرج عن صمته و ينفي كل الاقاويل التي طال زواجه.

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