قطاع الصناعات الغذائية: توقيع 4 اتفاقيات شراكة لتطوير التزود المحلي

هبة بريس

وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور ورؤساء الجمعيات والفديراليات المهنية لقطاع الصناعات الغذائية والقطاعات الموردة للصناعات الغذائية، 4 اتفاقيات شراكة لتطوير التزود المحلي لدى الفاعلين المحليين، وذلك خلال مراسم جرت وقائعها يوم الإثنين 20 يونيو 2022 بالرباط.

وتتوخى هذه الشراكة، تعزيز الاندماج المحلي من خلال إحداث رافعات للتآزر وشراكات على أساس المنفعة المشتركة بين الصناعات الغذائية والمنظومات الصناعية الأخرى، وبالخصوص الصناعة البلاستيكية وصناعة التعبئة والتغليف والصناعة الميكانيكية والمعدنية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي التنافسي، بغية تعزيز السيادة الصناعية والغذائية للمملكة، كما تنسجم أيضا مع استراتيجية الوزارة المستندة بالخصوص إلى مقاربة تعويض الواردات.

وأكد الوزير في هذا الشأن أن ” قطاع الصناعات الغذائية يكتسي أهمية استراتيجية على مستوى النسيج الصناعي الوطني، بالنظر لدوره الحيوي في تحقيق الأمن والسيادة الغذائيين. وهو يعتبر أيضا أحد المحفزات الأساسية لتطوير قطاعات صناعية أخرى، من خلال مشتريات المدخلات المصنّعة التي تقدر قيمتها اليوم بـ 18 مليار درهم، 60٪ منها تقريبا مستوردة “.

وأضاف في هذا الصدد أيضا أننا ” قد حدّدنا إمكانيات هامة في مجال تعويض الواردات من المدخلات المصنعة، مما يوفر فرصا استثمارية حقيقية. والاتفاقيات الموقعة اليوم تستجيب لضرورات تعبئة وتنسيق مبادرات الدولة والقطاع الخاص، لبناء منظومة صناعية متينة ومستقلة للمدخلات المصنعة الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية “.

وأضاف البلاغ أنه قد تم توقيع اتفاقية إطار لتطوير التزود المحلي للصناعات الغذائية من المدخلات المصنعة، وذلك مع كل من الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية FENAGRI والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك FENIP والفدرالية المغربية للبلاستيك FMP وفدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف FIFAGE وفدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإليكتروميكانيكية FIMME. وتروم هذه الاتفاقية تحقيق مكاسب على مستوى الميزان التجاري بقيمة 8 مليار درهم في أفق عام 2026 وإحداث 7.500 منصب شغل صناعي مباشر.

ولتفعيل هذه الاتفاقية الإطار، حسب البلاغ، تم توقيع ثلاث اتفاقيات قطاعية خاصة مع الجمعيات والفدراليات المهنية لمختلف تخصصات قطاع الصناعات الغذائية، من جهة، ومع مورديهم الممثلين من طرف فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإليكتروميكانيكية، وفدرالية الصناعات الغابوية وفنون الطباعة والتلفيف، والفدرالية المغربية للبلاستيك، من جهة أخرى. وتستهدف تطوير التزود المحلي من المواد والُمعدّات للصناعات الغذائية ومن مواد التعبئة والتغليف المصنوعة من ورق الكارتون ومن المواد المعدنية والبلاستيكية.

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