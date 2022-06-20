موزعو الغاز في المغرب يعلنون خوض إضراب عن العمل

هبة بريس - الرباط

أعلنت الجمعية المهنية لموزعي الغاز السائل بالجملة، خوض إضراب شامل عن العمل ليومين قابلة للتمديد، “بسبب عدم اكتراث الحكومة لمناداتهم المتواصلة بإيجاد حل لهم ودعمهم لمواجهة غلاء المحروقات”.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه “على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، وخاصة مادة الغازول، بدون أن ننسى الزيادات الأخرى التي تهم تحرك القطاع، من قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع وخاصة أن ثمن الغاز مقنن”.

وتابع البيان انه بناء على ما سبق “عقدت الجمعية اجتماعا موسعا بمقرها الرئيسي بالدار البيضاء، حضره جميع رؤساء الفروع وممثليهم على الصعيد الوطني حيث تدارسوا هذا المشكل الذي سيؤدي بهم إلى الإفلاس، أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، علما أنها راسلت جميع الجهات المعنية لكنها لم تجد حلولا آنية”.

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