الرباط.. انعقاد اجتماع مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

هبة بريس

عقد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الاجتماع الثالث لمجلس إدارته، يوم الجمعة بالرباط، حسبما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت، أن هذا الاجتماع انعقد برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح.

ويهدف هذا الصندوق، الذي أحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، إلى توفير الحد الأدنى من التعويض لصالح ضحايا واقعة كارثية الذين لا يتوفرون على تغطية ضد الضرر الذي لحق بهم. وتتعلق التعويضات الممنوحة بموجب هذا النظام حصريا بالأضرار البدنية و / أو فقدان مكان الإقامة الرئيسي بعد واقعة كارثية.

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