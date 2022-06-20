رسميا.. نايف أكرد يلتحق بـ”البريمرليغ” عبر بوابة ويست هام

2022-06-20 / 14:18
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انتقل الدولي المغربي نايف أكرد (26سنة) رسميا إلى نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، قادما من نادي رين الفرنسي.

وأعلن نادي ويستهام الممارس بـ”البريمرليغ” تعاقده مع قطب دفاع المنتخب المغربي، عبر شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية للفريق بموقع تويتر.

ويظهر أكرد في الفيديو مرتديا قميص فريقه الجديد وبين يديه علم المغرب.

وقال أكرد ، في تصريح صحفي، “لقد كنت متحمسا عندما بلغني إهتمام نادي وست هام يونايتد الذي قررت الإنضمام إلى صفوفه واللعب في البطولة الانجليزية التي تعد حلما لأي لاعب”.

وتابع “وست هام ناد تاريخي. رأيت بعض مبارياتهم هذا العام، وتابعت الأجواء التي كانت رائعة”.

من جانبه ، قال المدرب مويس إن “اللاعب أكرد كان محط إهتمام الفريق، و تابعنا تطوره لبعض الوقت وأنا سعيد جدا لأننا تمكنا من إتمام التوقيع معه. إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية”.

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