المنتخب المغربي يفتتح مشاركته في بطولة العرب للصالات بفوز صعب على الكويت

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حقق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزا صعبا على نظيره الكويتي بستة أهداف لأربعة و ذلك ضمن أولى مباريات الأسود في بطولة العرب التي تحضتنها المملكة العربية السعودية.

و قدمت العناصر الوطنية خلال هذا اللقاء أداءا لا بأس به و كانوا سباقين لافتتاح حصة التسجيل قبل أن يعادل المنتخب الكويتي النتيجة.

و تواصلت أطوار المباراة بتقدم الأسود مرة أخرى و عودة الخصم في النتيجة لحدود نتيجة أربعة أربعة، قبل أن تضيف تشكيلة الدكيك هدفين حاسمين منحا نقاط المباراة للمنتخب المغربي.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن القرعة أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكويت و الصومال وموريتانيا، و سيواجه الأسود يوم غد منتخب الصومال و يختتم مشاركته في دور المجموعات بمباراة موريتانيا يوم الأربعاء.

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