تسريبات امتحان البكالوريا تدفع الوزارة لإحداث خلية لمراقبة مواقع التواصل

2022-06-20 / 15:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلق اليوم بمختلف جهات المملكة الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا وسط أجواء تنظيمية عادية، حيث سخرت الوزارة من خلال مديرياتها الجهوية و الإقليمية و المحلية كافة الإمكانيات ليمر الامتحان في أحسن الأجواء.

و مباشرة مع دخول التلاميذ قاعات الامتحان و توزيع أوراق الاختبار، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها في صفحات و مجموعات خاصة تحت مسميات عدة بعضها حديثة النشأة غايتها تجميع تسريبات الامتحان.

و لمحاربة ظاهرة تسريب أوراق الامتحان، أحدثت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة خلايا تتبع و مراقبة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة أيام الامتحان مهمتها رصد مصادر التسريبات لاتخاذ المتعين قانونيا بشأنها و كذا لتجميع الأجوبة التي تمت مشاطرتها لمقارنتها بتلك التي ستتضمنها أوراق التحرير النهائية للامتحانات.

و تروم الوزارة السالفة الذكر من خلال هاته اللجان تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ الممتحنين، حيث سيتم التعامل بشكل خاص و حازم مع الأوراق التي تتضمن إجابات متشابهة مع تلك المرصودة في التسريبات بمواقع التواصل الاجتماعي و خاصة بالنسبة للمواضيع الإنشائية.

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