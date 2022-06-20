عيد الأضحى.. ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز

2022-06-20 / 11:59
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هبة بريس

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم إلى حدود 16 يونيو الجاري، ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1443 هـ.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “تم إلى حدود 16 يونيو، ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية”، مبرزة أن هذه العملية التي تتم بالمجان، متواصلة.

وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج تسجيل وحدات تربية المواشي وترقيم الأغنام والماعز المعدة لأضاحي العيد 1443 هـ انطلق تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ فاتح أبريل 2022.

وهكذا، يضيف البلاغ، سجلت المصالح البيطرية للمكتب أكثر من 242 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يقوم بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها، مبرزا أن هذه المراقبة تستمر إلى حدود يوم العيد.

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‫25 تعليقات

  1. الحل هو وضع الميزان في الاسواق وتقوم الدولة بتسعير ثمن الاغنام والابقار.ليتم القضاء على الشناقة الذين يلعبون بالأسعار..

  2. كلنا بإذن الله نتوفر على اضحية العيد وتدخل .البهجة للأطفال الذين ينتظرون هذآ اليوم بفارغ الصبر…

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