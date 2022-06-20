عيد الأضحى.. ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز
أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم إلى حدود 16 يونيو الجاري، ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1443 هـ.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “تم إلى حدود 16 يونيو، ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية”، مبرزة أن هذه العملية التي تتم بالمجان، متواصلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن برنامج تسجيل وحدات تربية المواشي وترقيم الأغنام والماعز المعدة لأضاحي العيد 1443 هـ انطلق تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ فاتح أبريل 2022.
وهكذا، يضيف البلاغ، سجلت المصالح البيطرية للمكتب أكثر من 242 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز المخصصة للعيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يقوم بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها، مبرزا أن هذه المراقبة تستمر إلى حدود يوم العيد.
25 تعليقات
نطلب من الوزارة الوصية تشديد الرقابة على القطاع لعدم التلاعب فيهم وفي اسعاره..
رسالة الى كل الفلاحين التعامل مع المواطن البسيط والتساهل معه لان أضحية هذه السنة عرفت هي الاخرى ارتفاع في الاسعار ..
اللهم كن في عون الفقراء واسعدهم مع فرحة العيد ونتمنى عيد سعيد للجميع..
ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية نسال الله السلامة والعافية للمواطن البسيط..
نتمني أن تكون الحالة الصحية للقطيع جيدآ حتى تمر أجواء العيد في ظروف احسن مايرام..
في الحقيقة هناك معاناة الفلاح من جهة نظرا لغلاء العلاف وهذا راجع لغلاء،الاسعار هذه السنة وقلة الامطار اضف الى ذالك ماخلفته كورونا من اضرار على العالم باكمله…
معاناة الفقير الذي يعاني من اجل لقمة العيش اليومي مع الغلاء .الفلاح متضرر لانه ايضا يدفع الكثير حتى يكون الكبش في المستوى الذي يريده الكثير..
يجب على الحكومة أن تدعم الفقراء من أجل شراء الأضحية ويدخلون الفرحة على الأسر الفقيرة…
اللهم انا هذا لمنكر اثمان الاكباش ارتفعت بشكل قياسي نظرا لقلة التساقطات هذه السنة والحرب الروسية الاكرانية التي خلفت أزمة عالمية..
الاسعار مشتعلة والكسابة والسماسرة يستغلون هذه الفرصة لكسب ارباح كتيرة يجب على الدولة التدخل لخفض الاسعار للمواطن الفقير والبسيط ..
نرجوا من وزارة الفلاحة أن تقوم بمراقبة القطيع وتحارب من يقوم بافعال اللاخلاقية في الغش .
عند اقتراب عيد الأضحى إنشاء الله نتمنى فرحة عارمة لكل المواطنين أسأل الله العلي القدير أن يفرج على العباد آمين..
نتمنى من وزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارة الداخلية ان تعاقب السماسرة الذين يسعون الاسواق ويرفعون ثمن الكبش..
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . الذين لا يتوفرون على ثمن الأضحية فهو فقط يبقى سنة مؤكدة من قام به سقط عن البعض الآخر..
نطالب من الحكومة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن البسيط ألذي يتقضى اجرة بسيطة التي لاتكفيه في معيشه الشهرية…
يارب لا تحرم فقيرا ولا مسكينا ولا احدا من فرحة العيد ..
رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الا انها تبقى ضعيفة جدا ..
ليس فقط ترقيم عدد الاضاحي بل التضارب في اثمانها وتسقيف ثمن موحد للحد من الفوضى التي يعرفها القطاع..
نحن كموظف بسيط نطالب برفع الاجور حتى نتمكن من شراء الأضحية …
الشناقة هم أسباب غلاء الاضاحي بالدرجة الأولى .لاتشتروا الان أتركه حتى يهوي ثمنها ولايكلف الله نفسا إلا وسعها..