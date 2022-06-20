عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي المصالح الخارجية بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

احتضن مقر مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء نهاية الأسبوع لقاءا تشاوريا بين ممثلي مجلس المقاطعة و عدد من ممثلي المصالح الخارجية.

و يأتي هذا اللقاء التواصلي بين المقاطعة و المصالح الخارجية مباشرة بعد اللقاء المفتوح الذي عقده مجلس المقاطعة مع هيئات و تنظيمات المجتمع المدني للحديث عن كل ما يتعلق بمنطقة عين الشق.

اللقاء التواصلي مع المصالح الخارجية ترأسه رئيس مقاطعة عين الشق الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء مجلسه، و حضره ثلة من المسؤولين في مقدمتهم مدير “كازا إيفنت” و الكاتب العام للعمالة و نائب عمدة المدينة و شخصيات أخرى.

و تمحور اللقاء حول مشاكل المنطقة و طرق تدبيرها و الآليات المعتمدة و المقاربة التشاركية و تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بسبل التعاون والشراكة والبرامج المشتركة التي يمكن الإنخراط فيها بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف في مختلف المجالات خدمة للساكنة.

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