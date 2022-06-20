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الاتحاد الأوروبي: روسيا تتحمل مسؤولية منع تصدير الحبوب

2022-06-20 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يجب تحميل روسيا “المسؤولية” إذا استمرت في منع تصدير الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا.

وقال في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “لا يمكن للمرء أن يتخيل أن ملايين الأطنان من القمح لا تزال محجوبة في أوكرانيا بينما يعاني الناس في بقية العالم من الجوع. هذه جريمة حرب حقيقية”.

واعتبر بوريل أن “العقوبات الأوروبية ليست سبب هذه الأزمة – عقوباتنا لا تستهدف الغذاء ولا تستهدف الأسمدة”، مضيفا: “المشكلة تأتي من الحصار الروسي للحبوب الأوكرانية”، وفقا لموقع “abs-cbn”.

في حين ترى وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أنه يجب على روسيا أن “تتوقف عن العبث بالجوع العالمي” في الوقت الذي تسعى فيه إلى التأثير على الغرب، مشيرة إلى أن “الحصار المفروض على الحبوب يشكل خطرا على الاستقرار في العالم”.

وكان الغرب قد طالب موسكو “بوقف حصارها لموانئ أوكرانيا” المطلة على البحر الأسود للسماح بنقل مخازن ضخمة من الحبوب إلى الأسواق العالمية وسط مخاوف من انتشار المجاعات في المناطق المعرضة للخطر.

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تعليق واحد

  1. من يتحمل المسؤوليه امريكا والاتحاد الاوروبي.
    ببساطة أن تحاول هو استقرار دوله عظمى ذلك قمة العبث.
    سؤال:هل تقبل أمريكا أن تسلح روسيا كوبا أو أي دولة معادية لأمريكا متواجدة على حدودها ؟؟

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