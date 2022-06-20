هل ستشدد الدولة قيود كورونا خلال الصيف? البروفيسور الإبراهيمي يجيب

هبة بريس - الرباط

علق البروفيسور وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، عز الدين الابراهيمي، حول إمكانية تشديد الإجراءات بسبب ارتفاع الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

وقال الإبراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: كلما تحدثنا عن ارتفاع الإصابات إلا و خرج بعض المزايدين بتهمة جاهزة ” أنتم تؤسسون لقرارات التشديد”… أصاحبي… و بدون تحليل عميق… و بدون مزايدات خاوية حول كوننا “تجار الخوف”… الجواب اليوم حول موضوع… “هل ستشدد الدولة من القيود في الصيف؟”… جواب واضح و بدون لف و لا دوران…”لا”… ففي قراءة شخصية لي، لا أظن أن مدبري الأمر العمومي سيقومون بذلك… ”

نعم، يضيف الابراهيمي، “لقد ارتفع من جديد عدد المصابين بكوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة… و فيما أعرب البعض عن خشيتهم من حدوث موجة من الوباء… أظن أن المنحنيات المرفقة تبين بكل وضوح أننا نعيش موجة… فارتفاع عدد الإصابات يوازيه ارتفاع نسبة إيجابية التحاليل و ارتفاع معدل توالد الفيروس… و كما وقع ذلك بالضبط خلال الموجات الأخرى”

وأضاف الابراهيمي مدونا “للذين يتحدثون عن التشديد و الإغلاق… قراءة بسيطة لقرارات مدبري الأمر العمومي خلال نفس الفترة من السنتين السابقتين يبين و رغم ملامح موجات عاتية و ارتفاع مهول لأرقام الإصابات بالكوفيد… نعم رغم كل ذلك، قرر المدبرون أن يبقوا على العيد الأضحى و الصيف بدون قيود… و اليوم و نحن في يونيو 2022… و نعرف الكثير عن مرض الكوفيد… و وسائل الوقاية من الفيروس… و نتوفر على لقاحات… و نمتلك أدوية و بروتوكولات… تظنون أنهم سيشددون؟… لا أظن ذلك… و بدون سفسطة… كلنا “عارف شنو خصو يدار”… “يشري الحولي” و يحمي نفسه و عائلته و من حوله… و يجب أن نقر أن مشكل المواطن هذه السنة ليس الكوفيد… بل هو الغلاء و “قلة الشي”… ”

وختم عضو اللجنة العلمية تدوينته بالقول: “أنا متفاءل بأن صيفنا سيكون جميلا… و عيدنا مباركا سعيدا بمشيئة الله… و عطفا على ماسبق… أؤكد أنه ليس هناك تعارض و لا اختيار بين الصحة و لقمة العيش… فكلاهما وجهان لعملة واحدة تسمى “الكرامة”… و التي لا يمكن صرفها و لا تجيزيئها بينهما…فرغم الغلاء “فلا معنى لصحة جيدة دون فرصة للبحث عن لقمة عيش كريمة”… و العكس صحيح… بطبيعة الحال، على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة الوباء و الغلاء… و بكل محبة… يجب أن نتخلى… نحن المواطنون… عن أنانية الغباء الذي يجعلنا لا نتضامن مع من منا حل بهم البلاء… و بكل محبة… عيد مبارك سعيد مسبقا… و حفظنا الله جميعا…”

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