إيهاب أمير يتألق في جديده الفني “çayest”

2022-06-20 / 09:53
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نجلاء مزيان

أصدر النجم المغربي إيهاب أمير أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان “çayest” على قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “çayest” من كلمات والحان ايهاب امير و توزيع ايوب العمارتي الذي تعامل معه إيهاب من خلال مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، واختار ايهاب امير أن يقوم بتصوير فيديو كليب الأغنية بمدينة الجديدة تحت إدارة المخرج المغربي محمد علي العويني.

و تأتي أغنية “çayest” ضمن مشروع ألبومه الغنائي الجديد، الذي يضم 6 أغنيات، إذ يسعى إيهاب أمير لإطلاقها بشكل منفرد بحيث تظهر كل فترة أغنية جديدة.

ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لايهاب امير بعد سلسلة الأعمال الفنية و التي لاقت نجاحا كبيرا، وكان أخرها كليب أغنية « السر القديم »، خلال مشاركته في بطولة المسلسل المغربي الذي يحمل نفس الاسم، والذي جمع في بطولته عدد من النجوم المغاربة.

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