طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس حار نسبيا فوق عدد من مناطق البلاد بما في ذلك داخل منطقة سوس، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، إضافة إلى شمال السواحل الجنوبية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

وستتمركز سحب مدارية آتية من الجنوب ومرفوقة بزخات مطرية ورعد بجنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن نزول زخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، وشرق الريف، الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب تناثر حبات من الغبار فوق بعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وبالسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسهول الموجودة غرب الأطلس، الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض فوق كافة أرجاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان وأحيانا هائجا بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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