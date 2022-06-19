المملكة المغربية والحدود الشرقية..شموخ أسف التاريخ وصدمة حزن الجغرافيا

الكاتب: منير الحردول – المملكة المغربية-

هل يدفع صناع القرار الحقيقيون الجزائر للحرب مع من وقف معهم في الثورة الجزائرية، وتم احتلاله بتهمة دعم المقاومة الجزائرية..فغريب امر من ينكر اخوة التاريخ وشراكة الجغرافيا..فقرار بسيط قد يقلب كل شيء في المنطقة، وهو ما تتمناه الشعوب المغاربية..قرار اسمه تناسي الأحقاد المؤلمة في بعض الأحيان، و تجاوز أخطاء الماضي، وإعلان عهد جديد من قبل عقلاء الجزائر العقلاء! إعلان عنوانه، نحن من الآن فصاعدا نعلن دعم وحدة التراب المغربي وندعو أهل المغرب في بلادنا للعودة لبلادهم الأصلي تحت راية المملكة المغربية..فهكذا يسترجع الأمل يا اهلنا في الجزائر..

أما قضية المصالح الفردانية والتحالفات، والتحالفات المضادة، والاستفزازات المتكررة، والرغبة في الهيمنة واخضاع الأخوة المشتركة، فلن تنفع إلا تجار الأسلحة، ومن يقتاتون على الدماء والخراب!

فالحرب عندما تشتعل بهدف تصدير الازمات، والتحايل على المطالب المعقولة للشعب، تكون بحكم التاريخ والتجارب الواقعية، وبالا على الجميع، ولعل ما يجري في اليمن وليبيا وسوريا والعراق والصومال لخير دليل على ذلك!

فطموح الجزائر هو طموح للمغرب، والشراكة بين الطرفين تقتضي تصفية الاجواء بالعودة لجادة الصواب، والابتعاد عن معاكسة الوحدة الترابية للملكة المغربية بهدف اضعافها واستنزافها إلى ما لانهاية..فيا جزائر الشهداء، شهداؤك يعلمون أن من قدم لهم العون والدعمين العسكري والمادي، هم مغاربة..أظف إلى ذلك الدعم المعنوي الذي يعد شاهدا مع تاريخ الشهداء..فيا عقل تعقل ويا ضمير انهض..اطالة النزاع المفتعل جريمة في حق شعوب نتنظر دوما انقشاعا للسحب، وعودة صفاء السماء، للعلاقات المغربية الجزائرية، علاقات لا زالت للأسف مغبونة بأحقاد ماضوية شخصية ليس إلا!!! فالتاريخ هكذا مد وجزر!!! فالتاريخ لو نطق حقا، لقال أسفي على ما وصلت إليه أخوة حزن الجغرافيا!

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