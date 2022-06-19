سطات….مُعاقرة الخمر والجانكا بالحدائق العمومية وأمام أعين المارة
محمد منفلوطي_ هبة بريس
أمام أعين المارة، وبالشارع العام، وبالحدائق العمومية ولاسيما حديقة البريد بوسط مدينة سطات، حيث يعاقر بعض مدمني الخمر والجانكا كؤوسهم ب”العلالي”في صورة تخدش الحياء وتزرع بذور الحرج بين صفوف الأسر وصغارهم الباحثين عن فرصة للاستجمام وسط حديقة تعاني الويلات من انتشار النفايات وضعف الإنارة العمومية..
الظاهرة كما رصدتها كاميرا هبة بريس، تزامنت وتواجد مساء اليوم الأحد بقلب هذه الحديقة المحادية للشارع الرئيسي الحسن الثاني وقبالة مقر بلدية المدينة، في إطار تغطية اعلامية لوقفة احتجاجية لعدد من العمال والعاملات المطرودين لمدة عشرة سنوات حتى أنهم من بينهم من لبى نداء ربه ومنهم من بات يمتهن التسول بالطرقات ( على حد تعبير المتحدث الرسمي باسمهم في تصريح خص به هبة بريس).
خلال تواجد الجريدة مكان تنظيم الوقفة، رصدت جانبا من هذه المشاهد لمدمنين وهم يعاقرون كؤوس الخمر والجانكا فوق مقاعد الجلوس وتحت اشجار الحديقة، فيما انتشر العديد من عشاق لعبة ” ضامة”، فوق أعشاب هذه الحديقة التي طالها الاهمال والتهميش، مخلفين وراءهم أكوام من النفايات، مما يتطلب من الجهات المعنية التحرك لإعادة الهدوء والسكينة لهذا الفضاء البيئي بدل تحوله إلى مرتع للمتسكعين والمنحرفين ومدمني الجانكا ومطرح لبقايا النفايات.
23 تعليقات
انتظرنا شهورا لفتح ساحة محمد الخامس بعد إعادة تجديدها إلا انهت لا زالت على حالها مملوؤة بعمال ” الموقف” بالاتهم وفؤوسهم وأصحاب الحلقة والازبال لست أدري هل هي ساحة للنزهة أم ساحة للتشرد
بل أمام أعين السلطات….. #بلاد_كحلة
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم هل نحن في دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا ؟؟؟هل هي أماكن للتمتع أم جلسات خمورية.
المشكل الكبير للمحلات التي تقوم لبيعه حتى وإن كانت لها رخص؛ لأننا دولة إسلامية …
نطالب بالحراسة لتلك الأماكن التي اصبحت معرضة للخطر مع تشديد الأمن الوطني بها..
نطالب بالامن الوطني في تلك الأماكن مع المراقبة المستمرة بالكاميرات حتى تنظيف من هؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات تخربية لتك الأماكن المنتزهات والحدائق العامة..
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المناكر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذه الأماكن التي اصبحت مهملة ومفتوحة لدى أصحاب الذين يشربون الخمر لهذا يجب على السلطات الأمنية بمحاربتهم بشتى الطرق لمنع ذلك..
من رأى منكم منكرا فيغيره وهذا اضعف الايمان ..
يجب محاكمة الذين يقومون بترويج الخمر وبيعه داخل المؤسسات التعليمية وفي المحلات باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم..
كل من ضبط يشرب الخمر هناك يجب تقديمه إلى العدالة لمحاكمته مع تطبيق القانون عليه والبحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الشارع العام أو الحدائق العامة …
هذآ عار دولة إسلامية يقع فيها مثل هذا قارورات الخمر موجودة في الأماكن العامة ؛ ولكن للاسف الشديد عدم التربية الخلقية وعدم الوعي وهذا راجع إلى عدم مراقبة والحراسات في تلك الأماكن…
نحن ضد مروج الكحول المحرمة شرعيا التي خربت عقول شبابنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يجب منع بيع الخمور منعا كليا حتى وإن كانت لديهم رخص لبيعها …..
المسؤول الاول لهذا هي الكحومة التي تسمح ببيعه وهذا حرمه الله في كتابه الكريم ( لقوله تعالى (إنما الميسر والحمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه…..)
لقوله تعالى في كتابه الكريم (… إنما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه…) وهذا دليل كافي لاثبات أن الله تعالى حرمه…
حرم الله الخمر بكل انواعه لانه يذهب العقل مما يتسبب في ارتكاب الجرائم البشعة والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف وحسبنا آلله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين بسمحون ببيعه..
كيف يعقل دولة إسلامية يقع فيها مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق الحدائق العامة ..
الحياء والحرج يعود للحكومة لانها هي المسؤولة الوحيدة لهذه الظاهرة اللاخلاقية..
للاسف الشديد هذه الحديقة التي وجد فيها موجودة أمام الشارع الرئيسي وقبالة مقر بلدية المدينة ما هذه المهزلة يا حكومة أين هي المسؤولية ؟؟؟؟؟
أين أنت ياحكومة حتى يقع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية داخل المدينة وبالاخص في الأماكن المحترمة..ولكن نعود ونقول ليس هناك مراقبة مشددة ولا حسيب ولا رقيب الكل يلغي بلغاه..