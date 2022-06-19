سطات….مُعاقرة الخمر والجانكا بالحدائق العمومية وأمام أعين المارة

2022-06-19 / 23:11
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أمام أعين المارة، وبالشارع العام، وبالحدائق العمومية ولاسيما حديقة البريد بوسط مدينة سطات، حيث يعاقر بعض مدمني الخمر والجانكا كؤوسهم ب”العلالي”في صورة تخدش الحياء وتزرع بذور الحرج بين صفوف الأسر وصغارهم الباحثين عن فرصة للاستجمام وسط حديقة تعاني الويلات من انتشار النفايات وضعف الإنارة العمومية..

الظاهرة كما رصدتها كاميرا هبة بريس، تزامنت وتواجد مساء اليوم الأحد بقلب هذه الحديقة المحادية للشارع الرئيسي الحسن الثاني وقبالة مقر بلدية المدينة، في إطار تغطية اعلامية لوقفة احتجاجية لعدد من العمال والعاملات المطرودين لمدة عشرة سنوات حتى أنهم من بينهم من لبى نداء ربه ومنهم من بات يمتهن التسول بالطرقات ( على حد تعبير المتحدث الرسمي باسمهم في تصريح خص به هبة بريس).

خلال تواجد الجريدة مكان تنظيم الوقفة، رصدت جانبا من هذه المشاهد لمدمنين وهم يعاقرون كؤوس الخمر والجانكا فوق مقاعد الجلوس وتحت اشجار الحديقة، فيما انتشر العديد من عشاق لعبة ” ضامة”، فوق أعشاب هذه الحديقة التي طالها الاهمال والتهميش، مخلفين وراءهم أكوام من النفايات، مما يتطلب من الجهات المعنية التحرك لإعادة الهدوء والسكينة لهذا الفضاء البيئي بدل تحوله إلى مرتع للمتسكعين والمنحرفين ومدمني الجانكا ومطرح لبقايا النفايات.

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