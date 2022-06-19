عصيد : “على السلفيين والاخوان الاستعداد للتحولات القادمة وبخور الفقه لم تعد تنفع “
دافع الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية ، أحمد عصيد ،عن تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص نظام الارث في الشريعة الاسلامية ، واصفا ردة فعل بعض الاصوات المعارضة ب”الغلو” .
وقال عصيد في منشور على صفحته بموقع “فليسبوك” :”تطاول أحد غلاة السلفية على السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب ما عبرت عنه من مواقف شجاعة ومتقدمة، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد أزيد من نصف المجتمع، ويدخل ضمن ذلك حتمية مراجعة نظام الإرث الذي أصبح مصدرا لمظالم كثيرة”
وأضاف الناشط الحقوقي ، ان بوعياش لا تعبر عن رأي شخصي، بل عن موقف مؤسسة عمومية تابعة للدولة، لافتا الى انه لا يمكن أن تعبر عن آراء ومواقف لا تتماشى مع اختيارات الدولة والتزاماتها.
وأردف عصيد قائلا :” على السلفيين والإخوان أن يستعدوا نفسيا وذهنيا للتحولات القادمة حتى لا تكون صدماتهم قوية، وأن يعلموا بأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن “بخور” الفقه القديم لم يعد ينفع في إخفاء الواقع الذي لا يمكن إيقاف عجلة تطوره.”
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يجب ان يعرف السيد عصيد ان المغرب بلد اسلامي .وان الاارث حدده الله في القران ولا علاقة له بالبشر.
ليست لي ثقافة الأستاذ عصيد ، و لا ثقافة الأئمة في علم الشريعة ، لكن الإرث كما جاء به الإسلام هو “تشريع من الله ” .
و حاشا أن (يظلم) رب العزة أحدا من خلقه .
قد لا ندرك الحكمة من “نظام الإرث ” في الاسلام ، فنتناول الموضوع برؤيتنا و أحكامنا نحن البشر.
لكن الكثير منا يُطبق ” قانون البشر ” خوفا من ( العقاب ) فقط ، و ليس اقتناعا ب “عدالة ” القانون . و هذا ” قانون الله” و هو العادل سبحانه . أو هكذا أعتقد كمسلمة .
هناك حالات لمن قَسّموا ميراثهم ، و كان الذكور يتنازلون عن هذا ” الحق الرباني ” لأخواتهم البنات عن شهامة و مروءة و رحمة و حسن معاملة .
فهم لم يرتكبوا إثما ماداموا قد عملو ” بشرع ” الله كاملا ، و من الشرع أيضا ” المعاملة الحسنة ” .
أما المتسلطون و الجشعون فسيتطاولون على حقوق أخواتهن و لو كان لهن ” اليسير ” من التركة .
اولا ليس بهذه الطريقة تطرح وتعالج. الامور وبالخصوص مثل هذه فمراجعة قانون الاسرة يتعين معالجته انطلاقا من مقاربة شاملة متعددة الشراءح ومن مختلف الزوايا العلمية والشرعية مع ازاحة كل تعصب لاي دين من الاديان او اي اتجاه من الاتجاهات الفكرية. كما يتعين كذلك استقراء الممارسات الواقعية قصد معرفة اسباب فقر النساء هل هو بسبب الارث او اسباب اخرى مع العلم ان معظم النساء ليس لهن اي ارث ومع ذلك فهن فقيرات بل ان حتى معظم الرجال الان فهم في وضعية لا يحسدون عليها. كما اريد في الاخير ان اشير الى الهدف من السعي الى المساواة والمناصفة هل اننا نريد من جعل المراة كالرجل اي مخالفة قانون الطبيعة؟ اليست عقولنا قاصرة لادرال ذلك؟ هل بامكان تحقيق المناصفة بكل تجلياتها ان تؤدي ذلك الى تفسخ العاءلات وانحلالها وضياع الابناء خصوصا في المجتمعات المتخلفة كهاته؟
وأن “بخور” الفقه القديم لم يعد ينفع في إخفاء الواقع الذي لا يمكن إيقاف عجلة تطوره.”
صحيح كفى من المثبطات و الخرافات التي لم تعد تصلح لأي زمان و مكان و لتبني مجتمعا ينبني على القيم الحداثية و القانون و العدالة
أتتمم أحدى التعاليق : إذا تكلم الشفيه فلا تجبه وخبر إجابته السكوت فإذا أجبته فرجت عنه وإذا سكت عنه غما فهو يموت
هذا الكائن او هذا الشيء المدعو عصيد هو مجرد نكرة اجنمعت فيه صفات الالحاد و كرهه للدين و للعرب و رغم خرجاته الشاذة و الواضحة النية و التوجه فهو يظل مجرد نكرة فاقد لعقله و لدينه و مجرد قزم ثافه لا يستحق ان يرد عليه
فلا حرج على مجنون
قوانين شريعة قبيلة عاشت قبل 14 قرن لا يمكن لها أن تحكم مجتمع اليوم وأن تساير نبض مجتمعات مابعد الحداتة ، لنرى من حولنا كل المجتمعات التي إعتمدت قوانين وضعية مدنية قابلة لمسايرة رفاهية وحرية الإنسان ، كلها مجتمعات مزدهرة يغيب فيها الظلم والمآسي الإجتماعية والقهر وتمضهرات البؤس والتخلف بينما تشهذ مجتمعات الشريعة ابشع انواع الظلم والعبث بحياة الإنسان وتمظهرات البؤس والتخلف بل وحروب لا تنتهي .
تحية للأساذ عصيد .
خيب الله سعيك
ابواق الالحاد و لاحول و لا قوة الا بالله
اخر الزمان…
لمن يقولو انا الدين لايتوافق مع الحداثة…و التطور…
لما كنا نطبق ديننا كان المسلمين اشراق العلم و العلوم في كل مجالته..علمنا غزا العالم و لحد الان الغرب يعترف و ياخذ علم اجدادنا كقاعدة
الان لما صرنا نجري وراء ابواق الشر و الاحاد و نعتز باي ديوث تحت شعار التطور و الحرية…صرنا مذلة الامم…
عليك يا عصيد ان تستعد للموت
أخرجتم قانون الأسرة فخربتم الأسر والٱن قانون الإرث الذي فرضه رب السماوات و الأرض العليم الخبير. قبحكم الله
اين الحداثة في المغرب .انتم اقزام .ماذا أنجزتم سورى الفقر والتخلف .الارث منزل في القرآن من رب العالمين .