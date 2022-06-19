عصيد : “على السلفيين والاخوان الاستعداد للتحولات القادمة وبخور الفقه لم تعد تنفع “
دافع الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية ، أحمد عصيد ،عن تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص نظام الارث في الشريعة الاسلامية ، واصفا ردة فعل بعض الاصوات المعارضة ب”الغلو” .
وقال عصيد في منشور على صفحته بموقع “فليسبوك” :”تطاول أحد غلاة السلفية على السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب ما عبرت عنه من مواقف شجاعة ومتقدمة، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد أزيد من نصف المجتمع، ويدخل ضمن ذلك حتمية مراجعة نظام الإرث الذي أصبح مصدرا لمظالم كثيرة”
وأضاف الناشط الحقوقي ، ان بوعياش لا تعبر عن رأي شخصي، بل عن موقف مؤسسة عمومية تابعة للدولة، لافتا الى انه لا يمكن أن تعبر عن آراء ومواقف لا تتماشى مع اختيارات الدولة والتزاماتها.
وأردف عصيد قائلا :” على السلفيين والإخوان أن يستعدوا نفسيا وذهنيا للتحولات القادمة حتى لا تكون صدماتهم قوية، وأن يعلموا بأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن “بخور” الفقه القديم لم يعد ينفع في إخفاء الواقع الذي لا يمكن إيقاف عجلة تطوره.”
21 تعليقات
انت كنت مسلما الإرث فصلت نصوصه في السماء اما ان كنت غير ذلك فذلك شأنك
لا إلاه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر والعزة لله
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
عليك يا عصيد أن تهيأ نفسك لما ينتظرك عند ربك أنا نحن نؤمن بأن الله ناصر لدينه و لو بعد حين
وأردف عصيد قائلا :” على السلفيين والإخوان أن يستعدوا نفسيا وذهنيا للتحولات القادمة حتى لا تكون صدماتهم قوية، وأن يعلموا بأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن “بخور” الفقه القديم لم يعد ينفع في إخفاء الواقع الذي لا يمكن إيقاف عجلة تطوره.”وأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم نقول لجهنم هل أمتلأت فتقول هل من مزيد.
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
تسخر من البخور يا عصيد ؟ جيد
و لكن ما بالك تتشبث باللباس التقليدي و مسايس النقرة برموز غريبة ؟ أليس ذلك سحرا و شعوذة باسم الأصالة ؟
اتق الله في ما تقوله يا عصيد.إن نظام الإرث هو شريعة إلاهية وقانون إلهي فكيف تتجرأ على تغيير قانون الله يا سفيه.والله الذي لا إله إلا هو إني لأراك في ضلال مبين.لو كان قانونا وضعيا لما تجرأت على المطالبة بتغببره
زعما المتصوفة والأشعرية وكل المذاهب الاخرى موافقة على المسوات في الإرث قلها ياعصيد بصراحة بلا تقية وبلا متحشم قل الإسلام وهني راسك راه كولشي عرفك بلا مدخل راسك فالرملة وتمسح فالإخوان والسلفية
اصلاح مغالطة
الفقيه لا يستعمل البخور بل المشعوذ هو صاحب الاختصاص
و لنبحث جميعا عن من هو المشعوذ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وهل التغير يكون بتغيير شرع الله.ان كنت اصلا اسي عصيد تؤمن بالله .الله يهديك
اللهم اكفنا شر أعداء الاسلام
اللهم اكفنا مكر أعداء الاسلام
اقرا قول ربك ياعاص (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
الفتنة ناءمة لعن الله موقظها.واعلموا ان الارث مسألة شرعية وامارة المؤمنين هي المخول لها حماية الشريعة من امثالكم.فاريحونا من طرهاتكم.
إذا نطق السفيه فلا تجبه…..
هل هذا الشخص يسعى لإصلاح المجتمع أم لافساده؟ فكره يهدف تحطيم مبادئ الإسلام وقيمه وكأن له ثارا على الدين فجند نفسه أن يحاربه ويتحدى الفقهاء والعلماء كلما رأوا خللا وأرادوا إصلاحه.. لن يفلح الضالون في استهداف ديننا وقيمنا نحن لهم بالمرصاد.
يجب ان يعرف السيد عصيد ان المغرب بلد اسلامي .وان الاارث حدده الله في القران ولا علاقة له بالبشر.
ليست لي ثقافة الأستاذ عصيد ، و لا ثقافة الأئمة في علم الشريعة ، لكن الإرث كما جاء به الإسلام هو “تشريع من الله ” .
و حاشا أن (يظلم) رب العزة أحدا من خلقه .
قد لا ندرك الحكمة من “نظام الإرث ” في الاسلام ، فنتناول الموضوع برؤيتنا و أحكامنا نحن البشر.
لكن الكثير منا يُطبق ” قانون البشر ” خوفا من ( العقاب ) فقط ، و ليس اقتناعا ب “عدالة ” القانون . و هذا ” قانون الله” و هو العادل سبحانه . أو هكذا أعتقد كمسلمة .
هناك حالات لمن قَسّموا ميراثهم ، و كان الذكور يتنازلون عن هذا ” الحق الرباني ” لأخواتهم البنات عن شهامة و مروءة و رحمة و حسن معاملة .
فهم لم يرتكبوا إثما ماداموا قد عملو ” بشرع ” الله كاملا ، و من الشرع أيضا ” المعاملة الحسنة ” .
أما المتسلطون و الجشعون فسيتطاولون على حقوق أخواتهن و لو كان لهن ” اليسير ” من التركة .
اولا ليس بهذه الطريقة تطرح وتعالج. الامور وبالخصوص مثل هذه فمراجعة قانون الاسرة يتعين معالجته انطلاقا من مقاربة شاملة متعددة الشراءح ومن مختلف الزوايا العلمية والشرعية مع ازاحة كل تعصب لاي دين من الاديان او اي اتجاه من الاتجاهات الفكرية. كما يتعين كذلك استقراء الممارسات الواقعية قصد معرفة اسباب فقر النساء هل هو بسبب الارث او اسباب اخرى مع العلم ان معظم النساء ليس لهن اي ارث ومع ذلك فهن فقيرات بل ان حتى معظم الرجال الان فهم في وضعية لا يحسدون عليها. كما اريد في الاخير ان اشير الى الهدف من السعي الى المساواة والمناصفة هل اننا نريد من جعل المراة كالرجل اي مخالفة قانون الطبيعة؟ اليست عقولنا قاصرة لادرال ذلك؟ هل بامكان تحقيق المناصفة بكل تجلياتها ان تؤدي ذلك الى تفسخ العاءلات وانحلالها وضياع الابناء خصوصا في المجتمعات المتخلفة كهاته؟