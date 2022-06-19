عصيد : “على السلفيين والاخوان الاستعداد للتحولات القادمة وبخور الفقه لم تعد تنفع “

هبة بريس - الرباط

دافع الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية ، أحمد عصيد ،عن تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص نظام الارث في الشريعة الاسلامية ، واصفا ردة فعل بعض الاصوات المعارضة ب”الغلو” .

وقال عصيد في منشور على صفحته بموقع “فليسبوك” :”تطاول أحد غلاة السلفية على السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب ما عبرت عنه من مواقف شجاعة ومتقدمة، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد أزيد من نصف المجتمع، ويدخل ضمن ذلك حتمية مراجعة نظام الإرث الذي أصبح مصدرا لمظالم كثيرة”

وأضاف الناشط الحقوقي ، ان بوعياش لا تعبر عن رأي شخصي، بل عن موقف مؤسسة عمومية تابعة للدولة، لافتا الى انه لا يمكن أن تعبر عن آراء ومواقف لا تتماشى مع اختيارات الدولة والتزاماتها.

وأردف عصيد قائلا :” على السلفيين والإخوان أن يستعدوا نفسيا وذهنيا للتحولات القادمة حتى لا تكون صدماتهم قوية، وأن يعلموا بأنه لا يصح إلا الصحيح، وأن “بخور” الفقه القديم لم يعد ينفع في إخفاء الواقع الذي لا يمكن إيقاف عجلة تطوره.”

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